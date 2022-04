A foto registra os destroços de uma casa que foi em parte soterrada e teve suas paredes desabadas no bairro do Vertente, a Defesa Civil interditou a localidade - Foto: Pedro Ferrer

Publicado 06/04/2022 20:45

Rio Bonito - Na madrugada do último sábado (02/04) as fortes chuvas que caíram por todo o estado do Rio de Janeiro provocou um verdadeiro caos na cidade, moradores do bairro do Vertente (no segundo distrito) tiveram suas casas soterradas e seus carros cobertos pela lama que caiu morro abaixo após uma enorme tromba d'água que quase matou os moradores da localidade, deixando cerca de 50 moradores desabrigados.



Os desabrigados foram acolhidos na escola municipal Angelo Longo, no Parque Andreia em Boa Esperança e ainda não tem previsão do que vão fazer da vida, em vista de que a maioria deles trabalhavam como agricultores rurais do município, e cultivavam suas plantações em seus próprios terrenos em suas casas perdidas. Todas as plantações foram destruídas e as ferramentas também soterradas.



Algumas casas ainda estão com paredes em pé, mas todas elas sem alguma parede ou cômodo que desabou com a força da lama, e é impossível retornar ao local que agora é área de risco e foi interditado pela Defesa Civil.



Em outra parte do município, no bairro de Nova Cidade, choveu tanto que os moradores tiveram suas casas completamente inundadas e os munícipes perderam tudo, guarda-roupas, sofás, camas, estantes, aparelhos de televisão, computadores, geladeiras, a grande maioria saiu apenas com a roupa do corpo antes que fosse completamente coberto pelas águas.

Como ajudar as vítimas das chuvas:

Foi criada então a campanha “SOS Rio Bonito” que recebe doações as vítimas das chuvas e está recebendo itens de higiene pessoal, de limpeza, alimentos não perecíveis, colchonetes, cobertores, água potável, roupas, móveis e eletrodomésticos, que podem ser entregues em dois pontos de coletas que foram montados: Centro de Referência e Assistência Social (CRAS Esperança), no Parque Andrea, e numa tenda na Praça Fonseca Portela, no Centro da cidade.



A população que se sente em risco por conta dos deslizamentos deve entrar em contato com a Defesa Civil através do número de telefone (21) 2734-2996.