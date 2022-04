O campeonato, que reuniu as principais equipes e atletas do Estado, é referente ao ano de 2021 - Foto: Divulgação

Publicado 26/04/2022 14:12 | Atualizado 26/04/2022 14:13

Rio Bonito - O município sediou o Campeonato Estadual de Kickboxing da FKBERJ (Federação de Kickboxing do Estado do Rio de Janeiro), que aconteceu nos dias 21 (feriado), 23 e 24 de abril, no Rio Bonito Atlético Clube.

O campeonato, que reuniu as principais equipes e atletas do Estado, é referente ao ano de 2021. A competição serviu como seletiva para o Campeonato Brasileiro, e fechou o ranking dos “Melhores Atletas 2021”, de onde saíram os campeões da modalidade que levaram o “Oscar do Kickboxing” pra casa.

O evento contou com alguns objetivos, de quem vê no esporte um dos principais meios de criar oportunidades e inclusão social, tais como: inscrição gratuita, camisa oficial, almoço, transmissão ao vivo pelo canal da FKBERJ no YouTube, premiação com cinturão para o campeão e mini-cinturão para os segundo e terceiro lugares, diploma de participação para todos que não conquistarem premiação e para os árbitros, além da apresentação de PcD (Pessoa com Deficiência).

Capitulino Gomes, presidente da FKBERJ, reiterou seu agradeceu a todos os envolvidos e também a recepção do público em Rio Bonito, agradeceu também a prefeitura que deu apoio ao evento juntamente com a Secretaria de Esportes. ao

Além de receber o evento, a prefeitura de Rio Bonito ofereceu vários benefícios como hospedagem para os árbitros, alojamento para os atletas e técnicos, e café da manhã.