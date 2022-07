Dupla é presa por policiais do BPRv - Foto: Fred NRB

Publicado 05/07/2022 11:49

Rio Bonito - Um homem foi preso no bairro de Boa Esperança pela Polícia Militar nesta segunda-feira (04/07), o meliante tinha 8 passagens pela polícia e estava com um mandado de prisão em aberto.

De acordo com informações, agentes do BPRv em patrulhamento de rotina abordaram um veículo (uma Fiat Toro vermelha) em frente ao posto da unidade policial rodoviária e os agentes observaram um extremo nervosismo da parte do motorista e do carona na hora da abordagem policial.

Foi quando os agentes fizeram um breve levantamento nos nomes da dupla foi quando foi constatado que o elemento identificado como Patrick Gabirel Ferreira Moraes Paulo possuía 8 passagens pela polícia e estava com um mandado de prisão em aberto, por roubo ele foi algemado e preso na hora.

Com o outro passageiro do veículo foi encontrado uma quantidade de drogas em seus bolsos, ele informou aos agentes que era usuário de drogas, mas a polícia também encontrou diversas passagens pela polícia em sua ficha criminal.

Os dois foram levados para a 119ª DP no Centro de Rio Bonito e já se encontram a disposição da Justiça