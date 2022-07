595 pinos de cocaína e 892 pedras de crack apreendidas em Rio Bonito - Foto: PMERJ

Publicado 11/07/2022 16:15

Rio Bonito - Policiais Militares do 35º BPM apreenderam na manhã desta segunda-feira (11) uma grande quantidade de drogas, no bairro do Gambá.

Segundo informações, os agentes receberam várias denúncias anônimas relataram que uma grande carga de drogas havia acabado de chegar ao local.

Quando os policiais chegaram na Rua das Olarias avistaram um elemento dentro de um matagal com um saco preto nas mãos ao olhar a viatura policial o homem fugiu rapidamente deixando pra trás o saco preto.

Os agentes encontraram dentro da soco uma grande quantidade de material ilícito:

595 pinos de cocaína e 892 pedras de crack.

Toda carga de drogas foi levada para a 119ª DP (centro de Rio Bonito)onde o caso foi registrado.