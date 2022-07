Fábrica clandestina de adulteração de cerveja - Foto: Divulgação

Fábrica clandestina de adulteração de cervejaFoto: Divulgação

Publicado 21/07/2022 12:08 | Atualizado 21/07/2022 12:13

Maricá - A cerca de mais ou menos 10 dias atrás nossa redação publicou uma matéria onde agentes da Polícia Civil da 82ª DP estouraram um fábrica de adulteração de cervejas no município de Araruama.

Em conversa exclusiva com o Delegado Dr. Luiz Henrique Ferreira nossa redação teve acesso ao fato de que as investigações iriam prosseguir, na tentativa de identificar outros galpões e até mesmo gráficas que poderiam estar envolvidas no crime.

De acordo com o serviço de inteligência, as investigações levaram a um outro endereço, desta vez no município de Rio Bonito, no bairro da Jacuba.

Foi quando em parceria com a 119ª DP os agentes foram até o local no dia de ontem (quarta-feira 20) e conseguiram pegar os criminosos identificados como Lucas Daniel Silva Gomes e Matheus Alves Freitas que praticavam o mesmo crime trocando os rótulos das bebidas com produtos químicos, assim, adulterando e falsificando as bebidas.

No galpão, foi apreendido 540 caixas de cervejas falsificadas.

Os homens foram presos e já estão a disposição da Justiça.