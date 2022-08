Presos quatro elementos após roubarem loja de departamentos - Foto: PMERJ

Presos quatro elementos após roubarem loja de departamentosFoto: PMERJ

Publicado 09/08/2022 10:00 | Atualizado 09/08/2022 10:23

Rio Bonito - Quatro criminosos foram presos pela Polícia Militar após roubar uma loja de departamentos no centro de Rio Bonito, o caso aconteceu ontem (terça-feira 8).

Segundo informações após roubarem diversas mercadorias no estabelecimento comercial os funcionários da loja acionaram a polícia que rapidamente localizou os elementos já no bairro do Basílio.

Eles estavam com o carro cheio de mercadorias roubada da loja e foram capturados e presos.

Todo o material do roubo foi devolvido para o estabelecimento e os bandidos encaminhados para a 119ª DP no Centro de Rio Bonito onde estarão a disposição da Justiça.