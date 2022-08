Meliante se escondeu das câmeras - Foto: NRB

Meliante se escondeu das câmerasFoto: NRB

Publicado 05/08/2022 12:27 | Atualizado 05/08/2022 12:33

Rio Bonito - No início da tarde de ontem (4) um estuprador foi preso pela Polícia Civil da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCAV) no bairro do Green Valley, ele estuprava a própria filha de 12 anos.

O homem, identificado como Wanderson da Cunha Vilella de 31 anos foi encontrado na Rua Ibérica Marchon Cardoso e está trabalhando na hora da prisão.

O crime foi cometido em julho, o homem separado da ex-esposa, estuprou a própria filha quando ela foi visitá-lo, obrigou a menina a fazer sexo oral nele, e a violentou, porém a menina contou a mãe e o caso foi registrado e investigado. O mandado de prisão contra ele foi expedido na última terça-feira (3) e os policiais o localizaram em seu trabalho no dia de ontem (4).

Quando a Polícia chegou ao local que Wanderson trabalhava (ele trabalhava com instalação de cabos de telefonia e internet) foi apresentado os motivos da prisão e os colegas de trabalho do acusado ficaram revoltados e partiram pra cima dele para lincha-lo e os agentes tiveram que conter a revolta dos homens.

O homem já se encontra no sistema prisional.