Ônibus Escolar na contramãoFoto: Reprodução

Publicado 03/08/2022 15:31 | Atualizado 03/08/2022 15:33

Rio Bonito - Um ônibus escolar da Secretaria de Edução do Município foi flagrado atravessando a Rodovia Via Lagos e realizando uma tremenda bandalha na contra mão, o caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (3) no bairro Jacundá.

O motorista do coletivo para "economizar" o tempo do retorno embicou o ônibus lotado de crianças, atravessando a pista na contramão, o absurdo ainda foi maior quando ele deu marcha ré no

veiculo e entrou na pista na contramão de ré, andando vários metros, além da contravenção que a câmera registrou, ele arriscou a vida de várias crianças que estavam dentro do transporte escolar.

A nossa redação entrou em contato com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Rio Bonito que informou que as devidas providências estão sendo tomadas.