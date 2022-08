Centro Educacional Municipal de Rio Bonito. - Foto: Divulgação

Centro Educacional Municipal de Rio Bonito.Foto: Divulgação

Publicado 31/08/2022 17:50 | Atualizado 31/08/2022 17:56

Rio Bonito - Denúncias chegaram até a nossa redação informando que as crianças do Pré de escola municipal do município está sem professor.

A denúncia é contra a Escola Municipal Julio Romero Cordeiro e segundo uma mãe (que preferimos não identificar) esse problema vem se arrastando desde de antes das férias escolares.

Segundo relatos a professora de uma turma de 15 alunos estava sem professora, que estava de licença porém a classe não recebeu professora substituta.

A mãe da criança ainda informou que: " após o recesso escolar as crianças seguem sem professor, e já é dia 18 de agosto " completou.

Segundo informações o conteúdo passado pela Secretaria de Educação do Município não está sendo aplicada pela falta de professor específico.

Ainda segundo uma mãe, o ano está acabando e as crianças não podem ser simplesmente passadas de série e que a prefeitura de Rio Bonito está tratando as crianças da Escola Municipal Julio Romero Cordeiro com total descaso.