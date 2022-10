Momento da prisão. - Foto: Reprodução

Publicado 17/10/2022 17:16 | Atualizado 17/10/2022 17:16

Rio Bonito - Policiais Militares do BPRV do bairro de Boa Esperança prenderam traficantes de drogas que transportavam uma grande quantidade de entorpecentes, a prisão aconteceu ontem (domingo 16).

Segundo informações em um patrulhamento de rotina os agentes Sub Tenente Guimarães, o 2º Sargento Martins e os Cabos Carvalho e Nascimento da Polícia Militar, perceberam uma atitude suspeita de um automóvel Voyage que parou a 400 metros antes da operação e abriu o capô simulando um pane mecânica, ele estava quase sendo rebocado pelo reboque da CCR / Via Lagos. Porém os policiais diante da suspeita, foram até o local e realizaram uma revista no veículo e foi quando foi encontrado uma grande quantidade de embalagens para embalar drogas.

O motorista do veículo admitiu que o material era pra embalar drogas que havia saído da Comunidade da Nova Holanda no RJ e seguia para Arraial do Cabo.

A equipe policial então recebeu uma informação de poderia haver outro criminoso envolvido, ele estaria atuando na função de "batedor", diante da suspeita os agentes seguiram até uma parada de ônibus de viagens e encontrou um elemento parado ao lado de uma moto e que ao ver os policiais demonstrou um tremendo nervosismo assim confessando que fazia parte da quadrilha.

Identificados como Taian Oliveira Domingues da Silva e Matheus da Silva Moreira, foram levados para a 119ª DP no centro de Rio Bonito, onde estão presos. Os veículos foram aprendidos bem como o material ilícito.