119ª DP - Foto: NRB

Publicado 16/11/2022 14:11 | Atualizado 16/11/2022 14:11

Rio Bonito - Na madrugada do último dia 15 (terça-feira), um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi preso pelos Policiais Militares do BPRV de Boa Esperança.

De acordo com informações, o elemento estava num automóvel da GM de cor branca, os agentes deram ordem de parada no veículo, e consultaram o nome do homem, Leôncio Alves da Silva Neto estava com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e diversas anotações no código 157 .

Ele foi preso e já está a disposição da Justiça.