Drogas apreendidas pela Polícia Militar em Rio Bonito - Foto: NRB

Drogas apreendidas pela Polícia Militar em Rio BonitoFoto: NRB

Publicado 06/12/2022 15:06 | Atualizado 06/12/2022 15:09

Rio Bonito - Na tarde de ontem (5) enquanto o jogo do Brasil na Copa do Mundo acontecia, Policiais Militares apreenderam uma grande quantidade de drogas no Parque Andréia em Rio Bonito.

Segundo informações, Policiais Militares receberam a denúncia de que o traficante vulgo "Guilherme Cagão" estaria enrolando uma enorme quantidade de entorpecentes em.um matagal do bairro.

Quando os agentes chegaram ao local foram recebidos a tiros pelos traficantes, houve um intenso confronto.

Os policiais conseguiram entrar no local aonde os elementos estavam realizando a atividade criminosa, os meliantes fugiram.

Os policiais encontraram no local 118 tiras de maconha mais 4 tabletes prensados (1 kg cada) de maconha, 51 cápsulas de cocaína e 80 pedras de crack, além de 1 balança de precisão. Foram encontradas também 1 pistola 9 mm e munição.

Ainda segundo informações, "Guilherme Cagão" fez jus ao nome fugindo rapidamente da polícia.