O criminoso já está a disposição da JustiçaFoto: NBR

Publicado 13/12/2022 18:28

Rio Bonito - Um homem com mandado de prisão por ter cometido crime de assassinato foi preso na tarde desta terça-feira (13) em Boa Esperança.

Policiais Militares do BPRV de Boa Esperança estavam realizando uma blitz de rotina quando observaram um elemento em um veículo na fila da blitz com uma atitude suspeita, e teve a atenção dos policiais voltadas pra ele.

O meliante quando viu os policiais na blitz abandonou o veículo deixando a sua mulher dentro do automóvel e saiu correndo.

Os policiais foram atrás do criminoso e o encontraram dentro de um matagal onde foi localizado e detido. Os policiais então puxaram a ficha do homem e descobriram que ele estava sendo procurado e com um mandado de prisão em aberto por assassinato e também possuía várias passagens pela polícia e diversos problemas com a justiça.

Ele já está preso e a disposição da Justiça e do sistema prisional.