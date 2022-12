Traficante é preso na hora do jogo do Brasil - Foto: NRB

Traficante é preso na hora do jogo do BrasilFoto: NRB

Publicado 11/12/2022 11:57 | Atualizado 11/12/2022 11:58

Rio Bonito - Não foi só a seleção Brasileira que se deu mal na tarde de ontem (9), um traficante de drogas se deu mal e foi preso na hora do jogo do Brasil e Croacia por Policiais Militares do BPRV de Boa Esperança, que mesmo na hora do jogo, estavam de olho na bandidagem.

Segundo informações os policiais em um patrulhamento de rotina observaram um elemento dentro de um automóvel com atitude suspeita e o abordaram.

Na abordagem encontraram uma enorme quantidade de lança perfume, proveniente do tráfico de drogas. Todo o material ilícito foi apreendido e o meliante foi encaminhado para a 119ª DP (centro de Rio Bonito) o de foi registrado a ocorrência.