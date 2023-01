Empresários presos - Reprodução NRB

Empresários presosReprodução NRB

Publicado 09/01/2023 14:06

Rio Bonito - Dois empresários foram presos pela Polícia Civil na última quinta-feira (5), pelo crime de compra de forma irregular armas de fogo.

Ainda segundo informações, eles supostamente fariam parte de uma quadrilha que compra armas apresentando documentação falsa para revende-las para criminosos.

Foram os Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) que prenderam em flagrante os empresários identificados como Heitor Ribeiro Filho e Diogo Fonseca Ribeiro Peixoto.

De acordo com artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, quem comete o crime de comércio ilegal de arma de fogo poderá pegar de 6 a 12 anos de reclusão, além de multa.