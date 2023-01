O ladrão Rafael Almir Manhães Lessa já tinha passagens pela Polícia - Foto: NRB

Publicado 13/01/2023 17:38

Ladrão foi roubar sorveteria e foi preso pelo dono do estabelecimento em Rio Bonito

Identificado como Rafael Almir Manhães Lessa, tentou assaltar a loja que fica no bairro Green Valley

Rio Bonito - Um ladrão se deu mal no início da tarde desta sexta-feira (13), ele tentou assaltar uma sorveteria e acabou sendo preso pelo proprietário do estabelecimento comercial, o caso aconteceu no bairro do Green Valley.

Segundo informações, o assaltante entrou na sorveteria anunciando o assalto, porém o dono da loja percebeu que o meliante estava desarmado, e conseguiu imobilizar o crimimoso, e em seguida a Polícia foi chamado.

Ele foi encaminhado para a 119ª DP constatou-se que o elemento já tem passagens pela polícia e duas condenações por tráfico de drogas e roubo.