O elemento tem longa ficha criminal: 17 crimes - Foto: Reprodução NRB

Publicado 21/01/2023 14:00 | Atualizado 21/01/2023 14:02

Rio Bonito - Na manhã deste sábado (21) um criminoso foi preso pela Polícia Civil por atear fogo em um automóvel de outro homem.

Identificado como Wanderson Silva Rocha, vulgo "Borracha Fraca", ele foi preso pelos agentes da 119ª DP pelos crimes de incêndio, injúria e ameaça.



O autor é um incendiário contumaz, ele gosta de atear fogo quando é contráriado, em Outubro do ano passado incêndiou a casa da sua mãe após uma discussão banal, na ocasião ele destruiu completamente a casa da própria mãe e colocou em risco prédios vizinhos.



Recentemente, Wanderson, após expulsar a companheira de casa e descobrir que ela reatou o relacionamento afetivo com o ex-marido, além de xingá-la pelo WhatsApp, prometeu matar o casal, e avisou que iria incendiar carro e a casa do mesmo, e a ameaça foi cumprida, ao menos com o automóvel, ontem (sexta-feira 20), na Estrada Velha da Posse, no bairro da Mangueira ele ateaou fogo no automóvel do atual da sua ex.



Wandersosn também disse que na próxima ela iria matar o dono do carro que já estava em chamas, ele fez isso em frente da casa da vítima, com dois facões em uma bolsa, afirmando que cortaria a sua cabeça.



O histórico criminal de Wanderson é vasto, contempla 17 crimes, inclusive alguns praticados na forma da Lei Maria da Penha.