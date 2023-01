Rio Bonito

Polícia Militar prende duas mulheres, traficantes de drogas em Rio Bonito

Foram os policiais do BPRV de Boa Esperança que conseguiram identificar e prender as criminosas que certamente não esperavam ser pegas, elas estavam com 680 papelotes de cocaína

Publicado 26/01/2023 14:09 | Atualizado há 1 hora