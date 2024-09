Material apreendido - Foto: Jornal O DIA

Publicado 10/09/2024 11:26 | Atualizado 10/09/2024 11:32

Rio Bonito - Um traficante de drogas foi preso em uma operação dos Policiais Militares do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) no DPO de Boa Esperança no final da tarde desta segunda-feira (09).

Segundo informações, em uma blitz de rotina, os Policiais tiveram a atenção voltada para o motorista de um automóvel Citroen modelo C4 Cactus de placa RTGOC08, então a ordem de parada foi dada.

Então em uma revista de rotina foram encontrados: 1500 pinos de cocaína, 806 tabletes de maconha, todo o material foi apreendido. Estima-se mais ou menos R$ 37.150,00 reais em drogas.

Ainda segundo relatos, o motorista identificado como Leandro Motta de Assis Ferreira Valle já possui anotação criminal no artigo 155 (roubo, furto).

Também foi identificado que o meliante faz parte da facção Comando Vermelho.

Ele foi preso e encaminhado para a 119ª DP onde o crime foi registrado e já se encontra à disposição do sistema prisional.