Preso por descumprir medida protetiva - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 24/09/2024 12:09 | Atualizado 24/09/2024 12:09

Rio Bonito - Agentes da 121ª Delegacia de Polícia (Casimiro de Abreu) realizaram a prisão de Gabriel Duarte Macharet, acusado de agredir, ameaçar e desrespeitar medidas protetivas contra sua ex-companheira. O suspeito foi detido na Rodovia BR-101, em Rio Bonito, no último domingo (22).

Segundo as investigações, após agredir e ameaçar a vítima, o homem continuou a persegui-la de forma insistente. De acordo com os policiais, Gabriel possui um histórico de violência, tendo sido preso anteriormente, além de já contar com várias acusações relacionadas à Lei Maria da Penha, incluindo ameaças, violação de medidas protetivas, estupro de vulnerável, lesão corporal, divulgação indevida de conteúdo íntimo e gravação não autorizada de atos sexuais.

Gabriel Duarte Macharet responderá por crimes de ameaça, lesão corporal, perseguição e descumprimento de medida protetiva.