Apreensão de armas ilegais - Foto: Jornal O DIA

Publicado 02/10/2024 11:30 | Atualizado 02/10/2024 11:31

Rio Bonito - Nesta terça-feira, 1º de outubro, uma ação da 6ª UPAM (Unidade de Policiamento Ambiental) resultou na apreensão de duas espingardas e na detenção de um homem por posse irregular de arma de fogo em Rio Bonito, na Estrada de Lavras, bairro Jacuba. A ocorrência foi resultado de uma denúncia anônima feita ao Disque Denúncia.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem identificado como Adriano Cardoso de Oliveira, de 45 anos, autorizou a entrada dos policiais em sua residência ao ser informado sobre a denúncia. No local, ele confessou possuir duas espingardas de calibre permitido (ambas da marca ROSSI, calibre 28), mas afirmou que não tinha autorização para a posse das armas e que não havia munição na residência.

Após a verificação, Adriano foi informado de seus direitos e levado para a delegacia (119ª DP), onde foi autuado com base no Art. 12 da Lei 10.826/03, que trata da posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O caso foi registrado e as armas apreendidas foram levadas à delegacia para os procedimentos cabíveis.