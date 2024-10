Carro capota em acidente - Foto: Reprodução NRB

Publicado 15/10/2024 16:21

Rio Bonito - Na tarde desta terça-feira (15) um grave acidente de trânsito deixou um homem morto na altura da Praça Cruzeiro.

Segundo relatos, um automóvel de cor preta vinha em alta velocidade pela via, quando o motorista perdeu o controle do veículo e capotou diversas vezes na BR.

O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados, e no resgate já encontraram o motorista sem vida. Uma passageira que também estava dentro do carro foi resgatada e os primeiros socorros foram aplicados no local, em seguida ela que estava em estado gravíssimo, foi levada para o Hospital Municipal Darcy Vargas onde permanece na UTI em estado grave.

A Polícia Militar foi acionada e houve congestionamento.