Tumulto durante o tiroteio - Foto: Reprodução

Tumulto durante o tiroteioFoto: Reprodução

Publicado 28/10/2024 09:24

Um tiroteio ocorrido na madrugada deste sábado (26), na Avenida Sete de Maio, no centro de Rio Bonito, resultou na morte de um homem e em ferimentos a outras cinco pessoas. A ação violenta aconteceu nas proximidades de um bar popular da região, onde várias pessoas se encontravam, gerando pânico e correria entre os frequentadores.

A vítima fatal foi identificada como Jonathan Silva Cardoso, de 31 anos, conhecido como "Joaninha". Segundo informações, ele foi executado no local. Jonathan havia sido liberado do sistema prisional em março deste ano e tinha registros criminais anteriores por homicídio, clonagem de veículos e formação de quadrilha.

Cinco outras pessoas foram atingidas pelos disparos durante a ação. Quatro delas foram encaminhadas ao hospital, receberam atendimento e foram liberadas. A quinta vítima, Eliomar Guimarães Leite, de 73 anos, passou por uma cirurgia de emergência e permanece internada no Hospital Regional Darcy Vargas, em estado estável, fora de risco, mas sob observação.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o movimento intenso no local no momento do ataque, com diversas pessoas na calçada. Ao se depararem com os atiradores, os clientes se dispersaram e se protegeram como podiam, muitos deitando-se no chão para tentar escapar dos tiros.

A ocorrência foi registrada na 119ª Delegacia Policial (DP) de Rio Bonito como homicídio e tentativa de homicídio. A polícia segue com as investigações para esclarecer a motivação e identificar possíveis envolvidos no caso.