Elemento preso em Rio Bonito - Foto: Reprodução TVM Brasil

Elemento preso em Rio BonitoFoto: Reprodução TVM Brasil

Publicado 06/04/2026 12:49

Rio Bonito - A Polícia Civil prendeu, na tarde da última quinta-feira (02), um foragido da Justiça acusado de associação criminosa, no município de Rio Bonito. A ação foi realizada por agentes da 119ª Delegacia de Polícia após um trabalho contínuo de inteligência e monitoramento.

Segundo informações, o homem identificado como Ezequiel Nascimento dos Santos era considerado alvo prioritário da unidade policial e vinha sendo monitorado há algum tempo. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal.

Monitoramento e estratégia para evitar nova fuga

Diversas tentativas anteriores de captura haviam sido frustradas. O suspeito costumava fugir ao perceber a aproximação de viaturas, o que levou os agentes a adotarem uma estratégia diferenciada para surpreendê-lo. Após novo levantamento do setor de inteligência apontar a presença do foragido na Travessa E, nas proximidades do nº 147, no bairro Praça Cruzeiro, a equipe realizou uma aproximação discreta, sem o uso ostensivo de viaturas policiais.

Os agentes monitoraram a área por alguns minutos até identificarem o suspeito. No momento da abordagem, após a comunicação oficial da existência do mandado judicial, o homem ainda tentou fugir, mas foi rapidamente contido pela equipe policial.

Encaminhamento e cumprimento do mandado

Após a captura, o suspeito foi conduzido à unidade policial para o cumprimento formal do mandado de prisão preventiva. Segundo a polícia, a integridade física do detido foi preservada durante toda a ação.

O caso foi registrado sob o número 119-00730/2026, e o preso permanecerá à disposição da Justiça para responder pelo crime de associação criminosa.

Polícia reforça importância das denúncias

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro reforça que a participação da população é fundamental para o avanço das investigações e localização de foragidos da Justiça.

Informações podem ser repassadas de forma anônima ao Disque Denúncia, pelo telefone (21) 2253-1177, ou pelo WhatsApp da 119ª Delegacia de Polícia, no número (21) 98596-7343.