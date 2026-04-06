Elemento preso em Rio BonitoFoto: Reprodução TVM Brasil
O caso foi registrado sob o número 119-00730/2026, e o preso permanecerá à disposição da Justiça para responder pelo crime de associação criminosa.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Elemento preso em Rio BonitoFoto: Reprodução TVM Brasil
Foragido por associação criminosa é preso em Rio Bonito
Após meses de monitoramento o elemento foi encontrado, o criminoso tentou fugir, porém os agentes conseguiram captura-lo e ele foi encaminhado para a 119ª DP
Granada, munições e cadernos do tráfico: polícia prende suspeito em cerco no Boqueirão, em Rio Bonito
Material apreendido inclui granada, munições de alto calibre, rádios transmissores e anotações que podem revelar estrutura do tráfico na região
Polícia Civil prende gerente do tráfico em Rio Bonito
Além de tráfico, o meliante foi preso preso por receptação e adulteração de veículo roubado o caso aconteceu na Praça Cruzeiro
Foragido da Justiça é preso por Policiais Militares em Rio Bonito
Policiais Militares do CPRv realizaram uma ação no bairro Boa Esperança e durante uma abordagem em um veículo um criminoso fugitivo foi encontrado
Foragido acusado de dois homicídios e ligado ao Comando Vermelho é preso em Rio Bonito
O elemento, um criminoso de alta periculosidade foi abordado por Policiais Militares no DPO de Boa Esperança em uma operação de rotina do CPRv
CPRv aborda ônibus, prende três mulheres transportando drogas em Rio Bonito
Os entorpecentes estariam sendo levados para a Região dos Lagos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.