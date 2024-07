Carvoaria foi estourada em Rio Claro - Foto: Divulgação/Linha Verde

Carvoaria foi estourada em Rio ClaroFoto: Divulgação/Linha Verde

Publicado 16/07/2024 11:49

Rio Claro - Uma carvoaria clandestina foi estourada em Rio Claro por policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, na última sexta-feira (12). Uma denúncia feita ao Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente, que mencionava o corte de árvores para fabricação clandestina de carvão, ajudou a equipe no encontro do ilícito ambiental.



De acordo com a 4ª UPAm, as informações levaram os agentes à Estrada do Nonô, no bairro Serra do Matoso, onde havia um sítio. Já autorizados pelo morador, os policiais percorreram uma trilha no interior do terreno, onde foram observados cinco fornos de queima de madeira para transformar em carvão, além de 40 metros cúbicos de material lenhoso de diversos tamanhos, tudo isso ao lado de uma área de preservação permanente, com a existência de um curso de água e área com inclinação de 45º. Quando o proprietário foi questionado pelos agentes da UPAm se os fornos estavam ativos, ele informou que pelo menos três eram utilizados com finalidade de produzir e vender carvão, mas, quando perguntado sobre as licenças para corte de árvores e beneficiamento do material lenhoso, ele informou não as possuir.

Tendo como base o artigo 60 da lei 9605/98, os policiais ambientais procederam à 168ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Na distrital, foi confeccionado em desfavor do acusado, um Auto de Constatação do INEA com fulcro no artigo 64 da lei estadual 3.467/00, porém ele recusou-se a assinar o recebimento.



Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).