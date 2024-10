Dr. Daniel, candidato a prefeito em Rio Claro - Foto: Divulgação

Publicado 03/10/2024 17:00 | Atualizado 03/10/2024 17:10

Rio Claro - Nesta reta final das Eleições Municipais 2024, O Dia realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito, buscando esclarecer as propostas dos prefeitáveis para que os eleitores tenham mais condições de reunir informações na hora de escolher o voto.

Nesta quinta-feira (3), o entrevistado é Dr. Daniel (União Brasil). Daniel já se candidatou nas duas últimas eleições ao cargo de prefeito de Rio Claro. Em 2020, ficou em segundo lugar, com 24,20% dos votos. Antes disso, em 2016, tinha ficado em terceiro, com 15,69%.

O DIA - Caso seja eleito, quais as prioridades para o município a curto prazo e ao longo dos quatro anos de mandato?

Dr. Daniel - "Nossa prioridade vai ser cuidar das pessoas e devolver os serviços públicos que foram negligenciados. Faremos uma gestão mais humana e mais próxima da população, ouvido e avançando para uma melhor qualidade de vida"



Na Saúde e na Educação, quais são os pontos que considera que precisam ser desenvolvidos no município e quais as propostas para melhorá-los?



"A saúde no nosso município precisa funcionar para todos, sem exceção. Hoje infelizmente para conseguir um simples exame, o munícipe precisa quase implorar para um agente político. Saúde é direto de todos e obrigado do poder público municipal. Nós vamos zerar as filas por exames e também cirurgias eletivas, vamos ampliar o número de especialistas e oferecer tratamento odontológico aos sábados, para que as pessoas que trabalham possam cuidar da saúde bucal no final de semana. Na educação temos outro grande desafio, a cada 100 alunos, 27 estão em séries erradas, existem alunos indo para o primeiro ano sem saber ler. Isso é muito triste, nós já fomos referência na região em educação. Vamos implantar o programa Aluno nota 10, onde todos os alunos que atingirem as metas estabelecidas pelo grupo pedagógico e manter uma frequência de 80% nas escolas, receberá o valor de R$ 200,00 para ajudar a evitar a evasão escolar, teremos o projeto Visão de Águia, onde estaremos fazendo exames oftalmológicos em todos os alunos da rede, caso identificado necessidade de fazer uso de óculos, nós daremos completamente de graça para nossos alunos".



Com relação à economia, quais são os planos para desenvolver a geração de empregos, atrair empresas, valorizar o servidor e deixar a cidade bem posicionada?



"Na economia, nós vamos criar o Entreposto do Produtor Rural, para que nossos produtores possam expor sua produção em um espaço com estrutura e tornar isso conhecido, além disso, iremos periodicamente fazer manutenção mas estafadas vicinais, proporcionando assim que tanto o produtor rural faça um trajeto até os centros de forma mais rápida e segura, quando a chegada dos turistas aos pontos do nosso município. Turismo gera emprego, renda e faz com que nosso município passe a ser conhecido por nossas belezas naturais. Faremos junto ao comércio, um calendário de eventos anual, para definir as datas ouvindo os comerciantes e assim eles terem a possibilidade de se programarem para os eventos.

Aos nossos servidores, iremos garantir o vale alimentação que hoje, mesmo sendo uma lei municipal, não é cumprido. Nós vamos garantir o cumprimento deste lei e atualizar o plano de cargos e salários de todos os funcionários. Nosso governo vai ser contado para aqueles que realmente fazem a máquina pública funcionar".



Por qual motivo merece o voto do cidadão rio-clarense?



Eu amo meu município e percebi que infelizmente estamos indo para o caminho errado, sem investimento nas áreas mais necessárias e carentes. Infelizmente, o atual governos não prioroza os menos favorecidos a anos. Não existe um equipamento público contudo nos últimos 8 anos em nosso município. Na verdade, existe sim, o entreposto de ovos que custou uma fortuna e não funciona até hoje. Isto é lamentável demais. Nós vamos entregar todos os serviços públicos para todos os Rioclarenses, nãos só para uma parcela da população, mas sim para todos!



Existe algum outro ponto que queira abordar?



"Nós vamos construir o centro de atenção e atendimento a pessoa com deficiência, incluindo o autista, para que as pessoas possam ter acesso a seus tratamentos e acompanhamento digno, não somente aos pacientes, mas também aos pais, familiares e colaboradora. Nosso município tem condições de fazer isso e não faz porque não existe comprometimento e respeito com a população. Por isso, no dia 6 de outubro, vote Dr. Daniel 44 para prefeito de Rio Claro. Farei um governo sério, respeitoso e sempre ouvindo as necessidades da população".