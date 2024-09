Queimada identificada em Rio Claro - Foto: Divulgação

Queimada identificada em Rio ClaroFoto: Divulgação

Publicado 21/09/2024 15:32

Rio Claro - Uma denúncia sobre queimada feita ao Linha Verde – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – levou a Polícia Militar Ambiental, nesta sexta-feira (20), ao município de Rio Claro, onde foi identificada a degradação ambiental de uma área com 4 mil metros quadrados na localidade de Passa Três, em decorrência de queimadas.

Com objetivo de averiguar a denúncia, os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, foram até a Rua Maria Rita Barbosa, São Joaquim da Grama, onde, após contato com alguns moradores, foi indicado o correto local de mata onde houve uma queima que se expandiu pela localidade, causando transtorno a população. No local, os policiais militares constataram o que citava a denúncia, já que foram encontrados indícios da queima irregular, porém sem que houvesse placas alusivas com as intervenções ali realizadas. Os moradores não souberam informar quem seria o responsável pelo ato criminoso e, após registros fotográficos, a equipe da 4ª UPAm se dirigiu à 168ª DP, onde após perícia, a ocorrência foi registrada.

Desde o início do ano, o programa Linha Verde já cadastrou 466 denúncias de queimadas em todo o Estado, sendo 117 somente neste mês de setembro.