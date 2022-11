Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 14/11/2022 15:05

RIO DAS OSTRAS - No final de outubro, a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras e a Terrapleno estiveram reunidas e a pauta foi: ações eficientes e eventos de conscientização ambiental. Com a chegada da alta temporada, onde Rio das Ostras recebe turistas de todo Brasil, o aumento do lixo no município chega a 20%.

Um pouco do que foi coletado de lixo em torno no evento "Lagoa do Iriry Limpa. Não deixe pintar sujeira". Thiago Loures

“Para evitarmos o descarte inconsciente nos juntamos mais uma vez à Terrapleno nesta grande parceria. Recentemente tivemos uma ação de limpeza da Lagoa do Iriry e praia de Itapebussus, onde contamos com vários munícipes voluntários e colaboradores da Terrapleno que nos ajudaram na coleta de resíduos em torno desses locais. O resultado foi impressionante. Retiramos muito plástico, garrafas de vidro e latinhas descartadas de forma inconsciente nas areias", conta Nestor Prado Junior, secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras que recentemente realizou ações na Semana do Meio Ambiente em parceria com a Terrapleno que está inserida no mercado de construção civil e infraestrutura urbana, conhecida também por atuar na área de manutenção de vias rurais e urbanas, áreas verdes, além de paisagismo.

Ação contou com participação de munícipes voluntários na limpeza da Lagoa do Iriry em Rio das Ostras. Thiago Loures

Em reunião com os executivos da Terrapleno, Nestor traçou ações conjuntas com base em diretrizes claras de respeito à natureza e adiantou que a limpeza das praias com participação da população fará parte do calendário semestral de Rio das Ostras. “Cidade limpa não é aquela que mais se limpa, é aquela que menos se suja. Teremos muitas ações de conscientização ambiental para crianças, jovens e idosos ainda este ano. Esses eventos, onde fizemos a limpeza das praias com apoio da população e dos colaboradores da Terrapleno de forma voluntária, estão nos ajudando na conscientização dos munícipes. Vimos muitas famílias se reunindo e preocupadas com a natureza. É gratificante ver que eventos como esses unem pais, avós, filhos e netos por uma cidade, um mundo melhor”, completou.

Os próximos eventos serão na praia do Abricó, que está localizada paralelamente a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), e no Parque dos Pássaros, que fica no Jardim Mariléa, em Rio das Ostras e completará 18 anos em novembro deste ano.