O musical aborda situações emergenciais sobre os problemas do Ambiente - Divulgação

O musical aborda situações emergenciais sobre os problemas do AmbienteDivulgação

Publicado 09/11/2022 13:38 | Atualizado 09/11/2022 13:43

Rio das Ostras - A Companhia de Teatro CinARTE - Cultura, Inclusão e Arte apresenta neste sábado, dia 12, no Teatro Municipal Joel Barcelos, em Rio das Ostras, às 17h, o musical “A Missão de Alice”, projeto criado pela pedagoga e produtora Marlucia Farias. Os ingressos estão a preços populares: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).



Formada exclusivamente por 20 crianças e jovens atores portadores de necessidades intelectuais, entre eles, Fernanda Honorato, a primeira repórter com síndrome de Down do Brasil, a Companhia tem o objetivo de abrir oportunidade para jovens especiais em diversas atividades sócio culturais.

A Companhia de Teatro CinARTE é formada exclusivamente por 20 crianças e jovens atores portadores de necessidades intelectuais Divulgação



Durante as oficinas de preparação de ator que antecedem os ensaios para montagem dos espetáculos apresentados pelo grupo, os participantes têm aulas de expressão corporal, comunicação, história do teatro e interpretação, construção de personagem, técnicas de respiração, música, exercícios que estimulam o intelecto, a sensibilidade e a criatividade individual e em conjunto, por uma metodologia aplicada pela produtora, como também excelentes exercícios de improvisação e jogos para o ator e não-ator com vontade de dizer algo por meio do teatro.



O espetáculo conta a história de Alice, uma estudante das séries iniciais, que tem uma tarefa escolar envolvendo pesquisa sobre o meio ambiente. Enquanto pesquisa, ela adormece e sonha com uma situação em que Ambiente, Ecologia, Preservação, Reciclagem, Lixo, Consumismo, Poluição se reúnem para discutirem situações emergenciais sobre os problemas do Ambiente. Na história, os conceitos ganham vida. Alice assiste à história, adormecida no canto da sala onde estava estudando. Muito é discutido por estes conceitos personagens, e ao final, Alice entra na discussão, quando sonho e realidade se mesclam, e a menina então, recebe a missão de ajudar o Sr. Ambiente e todos os personagens, amparada pelos trigêmeos, Respeito, Tolerância e Amor. Durante as oficinas de preparação de ator que antecedem os ensaios para montagem dos espetáculos apresentados pelo grupo, os participantes têm aulas de expressão corporal, comunicação, história do teatro e interpretação, construção de personagem, técnicas de respiração, música, exercícios que estimulam o intelecto, a sensibilidade e a criatividade individual e em conjunto, por uma metodologia aplicada pela produtora, como também excelentes exercícios de improvisação e jogos para o ator e não-ator com vontade de dizer algo por meio do teatro.O espetáculo conta a história de Alice, uma estudante das séries iniciais, que tem uma tarefa escolar envolvendo pesquisa sobre o meio ambiente. Enquanto pesquisa, ela adormece e sonha com uma situação em que Ambiente, Ecologia, Preservação, Reciclagem, Lixo, Consumismo, Poluição se reúnem para discutirem situações emergenciais sobre os problemas do Ambiente. Na história, os conceitos ganham vida. Alice assiste à história, adormecida no canto da sala onde estava estudando. Muito é discutido por estes conceitos personagens, e ao final, Alice entra na discussão, quando sonho e realidade se mesclam, e a menina então, recebe a missão de ajudar o Sr. Ambiente e todos os personagens, amparada pelos trigêmeos, Respeito, Tolerância e Amor.