Para trabalhar com mais inclusão, a produção contratou intérpretes de libras para que mais pessoas pudessem participar do eventoDivulgação/Gabriel Sales

Publicado 07/11/2022 15:14 | Atualizado 07/11/2022 15:15

Rio das Ostras - Duas noites que ficarão na história da arte de Rio das Ostras. O Prêmio Esperança Equilibrista de Música e Poesia levou centenas de torcedores para a Concha Acústica da Praça São Pedro. A obra premiada em primeiro lugar na categoria Música foi “Rito de Independência”, de Thatiane Dias, interpretada pelo trio Adinkras formado por Thati Dias, Marcos Matarazzo e Raquel Dilmar. Na Poesia, venceu Jonathan Mendonça que defendeu a obra “Negra Independência”.

Na segunda colocação, a obra “Diário de um Translado”, de Cláudia Falcão, venceu em Música; “Grito”, de Priscila Waldasen, em Poesia. A canção “De Dom Dom”, escrita por Diogo Spadaro, ganhou o terceiro lugar e a poesia “Futuro do Pretérito”, de Kézia Figueiredo, levou a terceira colocação.



Os vencedores receberam prêmios de R$ 4 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente. Os candidatos levaram suas torcidas com cartazes, gritos de guerra com direito até instrumentos musicais na plateia.“Estou muito feliz de ter participado do Esperança Equilibrista. Evento lindo, que reuniu muita gente fera”, contou Thati Dias. “É muita gente talentosa junta! Uma grande celebração da arte!”, relatou Jonathan Mendonça.Para trabalhar com mais inclusão, a produção contratou intérpretes de libras para que mais pessoas pudessem participar do evento.A primeira edição do Prêmio Esperança Equilibrista de Música e Poesia reuniu dezenas de inscritos. Os dez mais votados pelo voto popular em cada categoria se apresentaram na noite de sábado, 5. Os cinco mais bem votados pelo júri técnico foram para a final no domingo, 6.As cantoras Renata Cabral e Daíra deram um brilho especial levando samba, ritmos africanos e uma homenagem ao imortal Belchior, artista brasileiro. Rodolpho Mendes levou canções autorais e releituras e Cláudia Falcão homenageou Elza Soares.Os jurados Husten Carvalho e Gerson Dudus aproveitaram para declamar poesias no final da apresentação da categoria Poesia.O Prêmio integra o edital “Retomada Cultural 2”, da Secretaria de Estado e Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro – Sececrj, pelo programa Pacto Cultural RJ de Fomento à Arte, e conta com o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Fundação de Cultura e da Assessoria de Comunicação.