Evento acontece dias 16 e 17 e inscricoes devem ser feitas ate 15 de novembro - Divulgação/Allexandre Costa

Publicado 09/11/2022 13:49 | Atualizado 09/11/2022 14:07

Rio das Ostras - A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer promove o II Seminário de Alfabetização nos dias 16 e 17 de novembro. O evento é voltado para os profissionais que atuam no segmento de Anos Iniciais (1º ao 5º ano) da Rede Pública Municipal de Ensino de Rio das Ostras.

A expectativa é de que 400 servidores participem da iniciativa, que tem como objetivo valorizar o processo de formação continuada dos professores e contribuir para o resgate da aprendizagem dos alunos.

O primeiro dia de seminário acontecerá das 13h às 17h. A programação terá início com a palestra do Prof. Dr. Pedro Nogueira de Marins, com o tema “Jogos de mesa para a alfabetização”. Após, será a vez da explanação da Prof.ª Dra. Elizabethe Gomes Pinheiro – Bethmática sobre a importância do Letramento Matemático no processo de alfabetização.

Já no segundo dia, o cronograma será realizado das 8h às 12h. As atividades serão iniciadas com a palestra “Letramento Matemático à Luz da BNCC”, do Prof. Dr. Calebe Motta, seguida pela Prof.ª Dra. Jonê Carla Baião, com a palestra “Formação de Leitores”.

“O II Seminário de Alfabetização vem consolidar as muitas ações que desenvolvemos em prol do sucesso de nossos alunos na aquisição da leitura e da escrita e no resgate da aprendizagem para os Anos Iniciais. Este ano, além da aquisição da leitura e da escrita, voltamos as palestras para o ensino da Matemática e utilização de jogos, com o intuito de fortalecer o trabalho para 2023”, explicou a coordenadora do evento, Elaine Ieker Costa.

Para garantir a participação, os profissionais devem realizar as inscrições até o dia 15 de novembro na página da Formação Continuada, disponível no Portal da Educação ( https://educacao.riodasostras.rj.gov.br ).

Excepcionalmente, as inscrições das Assistentes de Alfabetização deverão ser realizadas por meio do e-mail formacao@edu.pmro.rj.gov.br, com informação do nome completo e CPF do servidor.

O evento acontece na Igreja Dignus Est, localizada na Avenida Nossa Senhora da Conceição, nº 245, Bairro Village.