O Roteiro reúne diversos estabelecimentos comerciais da Cidade para promover uma narrativa cultural do Jazz & Blues por meio da promoção da música, arte e culinária crioulaDivulgação

Publicado 12/12/2022 10:37 | Atualizado 12/12/2022 10:42

Rio das Ostras - Rio das Ostras quer ter Jazz e Blues espalhados pela Cidade durante o ano todo. Esse é um dos propósitos do Roteiro Gastronômico Jazz & Blues que está sendo desenvolvido a várias mãos – empresários, sociedade civil organizada e Administração Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, sob a coordenação do Sebrae Rio.

O Roteiro reúne diversos estabelecimentos comerciais da Cidade para promover uma narrativa cultural do Jazz & Blues por meio da promoção da música, arte e culinária crioula, característica do estado americano da Louisiana, onde está New Orleans, berço do jazz.

O Roteiro Gastronômico Jazz & Blues se trata de um itinerário atra­vés de equipamentos turísticos que contribuem para a construção da identidade do jazz e blues, proporcionando ao turista a experiência da atmosfera, que, até então, só era sentida uma vez por ano, nos dias em que se realiza o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival.

Sob a coordenação do Sebrae Rio, os participantes se reuniram para discutir as ações de implantação do Roteiro, como eventos e criação de pratos inspirados na culinária crioula. Hoje o roteiro já conta com alguns subprodutos, como o Projeto “Jazz na Rua” e o Mapa Virtual.

JAZZ NA RUA – O projeto já está acontecendo semanalmente e tem encantado o público. Uma “Street Band”, formada por músicos da Cidade, faz apresentações itinerantes de Jazz e Blues pelas ruas das principais áreas turísticas da Cidade – Centro e Costazul, e visitam os bares e restaurantes.

MAPA VIRTUAL - O Mapa Virtual é uma plataforma que permite ao usuário acessar informações referentes ao turismo na cidade, como gastronomia, hotelaria, pontos turísticos, estabelecimentos comerciais, além das empresas participantes do Roteiro.

“Queremos incentivar que Rio das Ostras seja de fato a Capital Estadual do Jazz & Blues. Que possamos consolidar a imagem que construímos ao longo dos 20 anos de realização do nosso Festival como gerador de negócios, trabalho e renda, ação de fomento do mercado e atrativo turístico. É muito bom sempre poder contar com o Sebrae, um parceiro importante para a criação de políticas públicas”, disse Aurora Siqueira, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Não é a primeira vez que o Sebrae Rio trabalha junto com a Prefeitura de Rio das Ostras no desenvolvimento de produtos. O Núcleo Gastronômico também é fruto de uma parceria de sucesso. “O Sebrae tem como objetivos desenvolver ações e articular políticas públicas visando à criação de ambiente favorável à competitividade e sustentabilidade das micro e pequenas empresas e a formalização dos pequenos negócios. E temos uma parceria bem antiga e produtiva com Rio das Ostras”, disse Ana Cláudia Vieira, coordenadora do Sebrae Rio na Região dos Lagos.