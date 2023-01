A noiva Ana Clara fechou negócio com vários fornecedores do Simplesmente Noivas - Divulgação/Adriano Nogueira

A noiva Ana Clara fechou negócio com vários fornecedores do Simplesmente NoivasDivulgação/Adriano Nogueira

Publicado 17/01/2023 13:47 | Atualizado 17/01/2023 13:48

Rio das Ostras - A feira de noivos 'Salão Simplesmente Noivas' chega a sua 8ª edição, nos dias 4 e 5 de fevereiro, na Pousada Latitude 22, em Rio das Ostras. O evento marca sua história de sucesso no município, com recorde de fechamento de contrato de fornecedores dos setores de casamento e festas e receberá expositores de serviços e produtos, com entrada franca.



“Estar no ‘Simplesmente Noivas’ é estar em destaque no mercado de casamentos da Região. Valéria e Paula sempre conseguem reunir os fornecedores mais atuantes e com credibilidade. Associar a Dobra Convites a esse time é garantir sucesso”, avalia Weberth Freitas, da Dobra Convites, expositor do Salão desde 2019.

O Salão Simplesmente Noivas contará com apresentações de música para cerimônias e festas, área de gastronomia, degustações, desfiles de vestidos de noiva e madrinha, trajes para noivos, pais, e padrinhos, além de sorteios Divulgação/Verônica Cortes



São mais de 40 profissionais apresentando as novas tendências para 2023 de vestidos de noivas, madrinhas e daminhas; trajes para noivos e padrinhos; acessórios, foto, filmagem, brindes, bolo, doces, convites, decoração, iluminação, bebidas, buffet, estrutura, tótens e cabines, cerimonial, DJ, dicas para lua de mel, celebração, cabelo, maquiagem e muito mais.



“Reunimos uma diversidade de profissionais e serviços para que o público possa escolher e até fechar negócios a preços promocionais. Uma das características do Salão também é o ambiente, que proporcionar um network entre os fornecedores, muito importante para o aquecimento da economia”, contou Paula Meireles, idealizadora da feira. São mais de 40 profissionais apresentando as novas tendências para 2023 de vestidos de noivas, madrinhas e daminhas; trajes para noivos e padrinhos; acessórios, foto, filmagem, brindes, bolo, doces, convites, decoração, iluminação, bebidas, buffet, estrutura, tótens e cabines, cerimonial, DJ, dicas para lua de mel, celebração, cabelo, maquiagem e muito mais.“Reunimos uma diversidade de profissionais e serviços para que o público possa escolher e até fechar negócios a preços promocionais. Uma das características do Salão também é o ambiente, que proporcionar um network entre os fornecedores, muito importante para o aquecimento da economia”, contou Paula Meireles, idealizadora da feira.

O Salão Simplesmente Noivas tem o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo Divulgação/Verônica Cortes



O Salão Simplesmente Noivas contará com apresentações de música para cerimônias e festas, área de gastronomia, degustações, desfiles de vestidos de noiva e madrinha, trajes para noivos, pais, e padrinhos, além de sorteios.



RECONHECIMENTO - A noivinha - hoje já casada -, Ana Clara Menezes, foi na edição de novembro de 2021 da Feira, com seu noivo Fabrício Costa. Eles saíram de lá com a viagem de lua de mel comprada, com a fornecedora Thaís da agência de viagens Start Dreams. “Sempre que conto essa história para as pessoas, todo mundo morre de rir. Pois, antes mesmo de decidir a data do casamento, fechar o buffet e todas os outros serviços, nós compramos o pacote da lua de mel, na primeira feira de noivos que fomos na vida (risos)”, disse.



Ana também falou que, se inspirou com cada detalhe do Simplesmente Noivas. “Além de abrir nossos horizontes com inúmeras ideias, como por exemplo, ir casar de fusquinha, tipos de doces, pista iluminada, participamos da degustação de doces, drinks e salgados. E tudo de primeira linha. Depois de conhecer os fornecedores na feira, além da agência de viagens, também fechamos com a equipe da plataforma de vídeo 3D, a Cabine PhotoFest; e os nossos acessórios, (tiara, brincos e lapela), com a Acora Noivas”, afirmou Ana. O Salão Simplesmente Noivas contará com apresentações de música para cerimônias e festas, área de gastronomia, degustações, desfiles de vestidos de noiva e madrinha, trajes para noivos, pais, e padrinhos, além de sorteios.A noivinha - hoje já casada -, Ana Clara Menezes, foi na edição de novembro de 2021 da Feira, com seu noivo Fabrício Costa. Eles saíram de lá com a viagem de lua de mel comprada, com a fornecedora Thaís da agência de viagens Start Dreams. “Sempre que conto essa história para as pessoas, todo mundo morre de rir. Pois, antes mesmo de decidir a data do casamento, fechar o buffet e todas os outros serviços, nós compramos o pacote da lua de mel, na primeira feira de noivos que fomos na vida (risos)”, disse.Ana também falou que, se inspirou com cada detalhe do Simplesmente Noivas. “Além de abrir nossos horizontes com inúmeras ideias, como por exemplo, ir casar de fusquinha, tipos de doces, pista iluminada, participamos da degustação de doces, drinks e salgados. E tudo de primeira linha. Depois de conhecer os fornecedores na feira, além da agência de viagens, também fechamos com a equipe da plataforma de vídeo 3D, a Cabine PhotoFest; e os nossos acessórios, (tiara, brincos e lapela), com a Acora Noivas”, afirmou Ana.

A entrada é gratuita, mas quem quiser, já pode fazer um pré-cadastro pelo Instagram do evento - @simplesmentenoivas – e evitar fila na entrada Divulgação/Verônica Cortes



AÇÃO SOCIAL – Como nos últimos anos, o Simplesmente Noivas realizará uma ação social em favor da Casa dos Velhinhos de Casimiro de Abreu. Quem quiser poderá doar produtos de higiene pessoal e limpeza na entrada do evento. A instituição abriga idosos de todas as cidades da Região e está sempre necessitando de ajuda.



A entrada é gratuita, mas quem quiser, já pode fazer um pré-cadastro pelo Instagram do evento - @simplesmentenoivas – e evitar fila na entrada.



O Salão Simplesmente Noivas tem o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Como nos últimos anos, o Simplesmente Noivas realizará uma ação social em favor da Casa dos Velhinhos de Casimiro de Abreu. Quem quiser poderá doar produtos de higiene pessoal e limpeza na entrada do evento. A instituição abriga idosos de todas as cidades da Região e está sempre necessitando de ajuda.A entrada é gratuita, mas quem quiser, já pode fazer um pré-cadastro pelo Instagram do evento - @simplesmentenoivas – e evitar fila na entrada.O Salão Simplesmente Noivas tem o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.