Publicado 16/01/2023 11:51 | Atualizado 16/01/2023 11:55

Rio das Ostras - Após denúncias de contaminação das águas e internação de banhistas, na primeira semana deste mês, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) realizou as análises das águas da Lagoa de Iriry, em Rio das Ostras.

Segundo dados do Inea, foram encontrados altos índices de coliformes fecais (esgoto), bem acima do mínimo exigido para as condições de balneabilidade, no local.

O Inea divulgou que foram analisados dois pontos: próximo aos quiosques (ponto 1) e Barra Arenosa (ponto 2). Nos dois pontos de coleta, foram encontrados pH acima do recomendado na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 274/2020, que é de 6,0 e 9,0. A laguna apresenta resultados de 9,0 no ponto 1 e 9,52 no ponto 2.

Visando preservar a saúde e segurança dos munícipes e turistas, a Prefeitura de Rio das Ostras deverá divulgar para a população e sinalizar todo entorno da laguna como 'imprópria para banho'.



Em dezembro de 2022, um boletim de balneabilidades das praias da cidade, realizado pelo Inea, comprovou também que a Praia do Cemitério encontra-se impropria para banho.