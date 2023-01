Os músicos se apresentam sempre no final da tarde - Divulgação

Publicado 12/01/2023 12:14 | Atualizado 12/01/2023 12:16

Rio das Ostras - Desde o início do ano, o fim de tarde de sábado tem sido bem mais atraente em Rio das Ostras por conta do Projeto Pôr do Som, que no próximo dia 14 chega à Praia da Boca da Barra, a partir das 17h.



Idealizado pela Fundação Rio das Ostras de Cultura, o projeto consiste em levar boa música aos quatro cantos da Cidade com a apresentação de artistas locais com um repertório de clássicos da MPB, passeando também pela Bossa Nova e pelo Jazz.



Formado por alunos e ex-alunos do Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, os músicos que irão participar desta edição são: Cassio Accioli (percussão), Leandro Márcio (trumpet), Virgínia Januário (saxofone), Flávio Catarinozzi (Flauta transversal) e Eduardo Durães (saxofone)



PROJETO PÔR DO SOM – O projeto é uma forma de abrir o mercado para os artistas locais, valorizar os talentos do Município, descentralizar as ações culturais e promover entretenimento para moradores e visitantes de Rio das Ostras.