AnaVitória cantam neste sábado (14), na Área de Eventos de Costa Azul - Divulgação

Publicado 12/01/2023 12:04 | Atualizado 12/01/2023 12:12

Rio das Ostras - O Sesc Verão de Rio das Ostras começa no próximo final de semana e promete muita animação no Centro e Costazul. Grandes nomes da música brasileira e artistas da cidade tocarão nos palcos das praias do Centro e Costazul, além das Área de Eventos (camping). A entrada é gratuita e aberta para toda família, mas quem desejar pode doar 1Kg de alimento não perecível para o programa Mesa Brasil, que ajudará instituições filantrópicas que atuam em Rio das Ostras.



Na sexta, 13, a dona da canção “Minha Felicidade” e de “Janeiro a Janeiro”, gravada com Nando Reis, Roberta Campos, sobe ao palco da praia do Centro às 20. Anavitória, se apresentam no sábado, 14, 22h, na Área de Eventos de Costazul. O Lagum, que já emplacou os hits “Bem melhor” e “Deixa”, toca no mesmo palco às 21h.



Roberta Campos traz seus grandes sucessos para Rio das Ostras Divulgação

Os artistas que abriram o show da Área de Eventos são Giovanna Aguilera, no sábado, 14; e Blackdoze, no domingo, 15. No palco da praia de Costazul, o Pôr do Sol ficará por conta de Os Bartira, na sexta; Diligência, no sábado; e Samba da Madeira, no domingo.



“É muito importante ofertar lazer para a população de nossa região durante o verão. Sabemos que os eventos atraem muitos visitantes para as cidades litorâneas, contribuindo diretamente com o movimento econômico e turismo. O Sesc quer se manter um parceiro direto dos Municípios pensando na contribuição dos setores ligados ao trade turístico”, disse Marcelo Ayres, presidente do Sindicato do Comércio de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim.



ESPORTE – No sábado, 15, às 10h, o rei das quadras, Falcão, aplicará uma clínica de futsal. No domingo, dia 16, às 16h, o Jogo das Estrelas reunirá craques para uma partida de futsal.