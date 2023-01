Equipes já receberam mais de 50% dos tubos na cidade de Rio das Ostras - Divulgação

Publicado 12/01/2023 11:51 | Atualizado 12/01/2023 11:59

Rio das Ostras - Equipes prontas e muito trabalho pela frente para transformar a realidade do abastecimento de água de Rio das Ostras em prazo máximo de um ano. Nesta terça-feira (10/01), a Rio+Saneamento deu mais um passo para esta mudança, com a implantação da primeira tubulação na obra da nova adutora do Contorno, que começou no dia 2 de janeiro.



Representantes da concessionária receberam a visita do prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba, para conferir de perto o início dessa obra, que faz parte dos investimentos da companhia para o projeto de solução definitiva do abastecimento de água no município. Com a intervenção, o sistema de abastecimento de Rio das Ostras terá a adução de água tratada tanto pela atual adutora que vem de Barra de São João, quanto pela nova adutora de 12 km de extensão, que passará pela Estrada do Contorno. Isso significa que haverá entrada de água com mais vazão e pressão pelos dois lados da cidade.

Até o momento, a Rio+Saneamento recebeu mais de 8 km de tubulação, ou seja, mais de 50% do equipamento já em campo para a obra. O restante do material será entregue ainda em janeiro e as equipes estão empenhadas em oferecer um trabalho de qualidade, que vai mudar em definitivo o cenário da cidade, que sofre com a falta d’água há tantos anos.

Segundo o superintendente operacional da Regional Serra Lagos, Christian Portugal, além da adutora do Contorno, outros investimentos serão feitos para melhoria do sistema de abastecimento e tratamento de água da população de Rio das Ostras. “Esta é uma mudança na concepção do abastecimento de água em Rio das Ostras. Estamos trabalhando para isso, reforçando o abastecimento original do Sul para o Norte da cidade e no inverso também, com a construção da adutora. Encontramos várias deficiências na estrutura do sistema, mas estamos implantando todos os investimentos necessários para resolver esses problemas de forma definitiva”, ressaltou o superintendente.

Entre os novos investimentos que serão feitos pela concessionária estão as melhorias na Captação Ponte do Baião e na Estação de Tratamento de Água (ETA Rio Dourado), além da construção de um grande centro de reservação de água e duas estações de bombeamento.

O prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba, se colocou à disposição para contribuir no que for necessário para as melhorias no abastecimento da cidade. Também estiveram presentes nesse encontro: o consultor da Rio+Saneamento, João Luiz Queiroz; o gerente regional de obras, Marcelo Volpi; o engenheiro e gerente da obra, Carlos Eduardo Medeiros; e o coordenador da Defesa Civil de Rio das Ostras, Jorge Mazzo.