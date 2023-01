Os selecionados que forem convocados serão contratados por prazo determinado de até 12 (doze) meses, renovável por igual período, na forma do que dispõe a Legislação Municipal ou até a convocação de servidores aprovados em concurso público - Divulgação

Publicado 09/01/2023 16:08 | Atualizado 09/01/2023 16:14



Rio das Ostras - Com o objetivo de atender as suas necessidades, a Fundação Rio das Ostras de Cultura publicou edital para o processo seletivo público simplificado para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para contratações temporárias de professores e instrutores para o Centro de Formação Artística. O edital foi publicado na edição 1525, de 6 de janeiro, do Jornal Oficial, e está disponível no site da Fundação ( www.fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br ).

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição na Sede da Fundação Rio das Ostras de Cultura, localizada na Av. Cristóvão Barcelos, 109, Centro, Rio das Ostras, nos dias 12 e 13 de janeiro de 2023, no horário de 9h às 16h. Além de documentos pessoais, devem ser apresentados, no ato da inscrição, o Plano de aula (para os cargos de Professor) ou Roteiro de aula (para os cargos de Instrutor), nos moldes do conteúdo descrito no edital, que contém a relação completa de documentos.



O processo será dividido em duas etapas de pontuação, sendo a primeira voltada para análise de documentos e a segunda, para a prova de desempenho didático para os cargos de professor e prova de desempenho Técnico para os cargos de Instrutor. É importante frisar que cada candidato poderá efetuar inscrição apenas para um cargo.



Os selecionados que forem convocados serão contratados por prazo determinado de até 12 (doze) meses, renovável por igual período, na forma do que dispõe a Legislação Municipal ou até a convocação de servidores aprovados em concurso público.



As informações prestadas na inscrição são exclusivas e de inteira responsabilidade do candidato, ficando a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público Simplificado e o Departamento de Gestão de Pessoas da Fundação Rio das Ostras de Cultura responsáveis por analisá-las, bem como solicitar a derrogação do nome do candidato da portaria de contratação, eliminando-o do certame, se constatar que a inscrição foi feita de forma incorreta ou foram fornecidos dados inverídicos.

Os candidatos devem prestar atenção nos conteúdos descritos no edital para os três cursos: Instrumento Musical, Arte Dramática e Dança.



Será eliminado o candidato que preencher incorretamente ou fornecer dados inverídicos na ficha de inscrição; não apresentar todos os requisitos exigidos para o cargo pleiteado; não comprovar, quando convocado, todas as informações sinalizadas no ato da inscrição com documentação pertinente; apresentar documentos inconsistentes, rasurados, ou que impossibilitem a conferência da comissão organizadora; e se inscrever na condição de pessoa com deficiência e, não apresentar laudo médico atestando a mesma, quando solicitado.

Todas as informações como carga horária, exigências e proventos estão descritas no próprio edital.