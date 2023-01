Quem verificar qualquer irregularidade no setor de comércio, restaurantes e serviços, pode ligar para a Comfis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone 2760-6891 - Divulgação

Quem verificar qualquer irregularidade no setor de comércio, restaurantes e serviços, pode ligar para a Comfis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone 2760-6891Divulgação

Publicado 05/01/2023 17:13 | Atualizado 05/01/2023 17:14

Rio das Ostras - Durante o período de Réveillon em Rio das Ostras, fiscais da Coordenadoria Geral de Fiscalização e Postura (Comfis) cuidaram da organização do comércio de rua, impedindo que os ambulantes não cadastrados e provenientes de outras cidades atuassem na Cidade. Esse trabalho contou com o apoio do grupo que compõe a força-tarefa que estará em atividade até o fim do verão, garantindo a ordem e a segurança.



Além da Comfis, participam do grupo representantes das secretarias de Segurança Pública, de Desenvolvimento Econômico e Turismo, de Meio Ambiente e de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana. A força-tarefa conta com o apoio dos policiais militares do Proeis, e da Polícia Civil, quando necessário.



Entre as ações planejadas estão o ordenamento dos vendedores ambulantes, para coibir a atuação dos que estão irregulares, e fiscalização dos estabelecimentos comerciais Divulgação

Entre as ações planejadas estão o ordenamento dos vendedores ambulantes, para coibir a atuação dos que estão irregulares, e fiscalização dos estabelecimentos comerciais. Semanalmente são realizadas reuniões para fazer um balanço das ações e pensar em novas estratégias.



DENÚNCIAS – Quem verificar qualquer irregularidade no setor de comércio, restaurantes e serviços, pode ligar para a Comfis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone 2760-6891. A Coordenadoria Geral de Fiscalização e Postura funciona na Avenida Roberto Silveira, s/nº, em Costazul. Entre as ações planejadas estão o ordenamento dos vendedores ambulantes, para coibir a atuação dos que estão irregulares, e fiscalização dos estabelecimentos comerciais. Semanalmente são realizadas reuniões para fazer um balanço das ações e pensar em novas estratégias.Quem verificar qualquer irregularidade no setor de comércio, restaurantes e serviços, pode ligar para a Comfis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone 2760-6891. A Coordenadoria Geral de Fiscalização e Postura funciona na Avenida Roberto Silveira, s/nº, em Costazul.