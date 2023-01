Durante a perseguição, os agentes do Proeis aturam no apoio aos policiais do BPRV, que fizeram um cerco aos suspeitos na Zona Especial de Negócios (ZEN) - Divulgação

Publicado 12/01/2023 11:21 | Atualizado 12/01/2023 11:27

Rio das Ostras - Na última sexta-feira, dia 6, após denúncia de assalto na localidade Ouro Verde, policiais militares que atuam no Município pelo Proeis – Programa Estadual de Integração na Segurança auxiliaram na prisão de três suspeitos de roubos. A ocorrência ficou a cargo das guarnições do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) e da 3a Cia do 32º Batalhão de Polícia Militar.



Os indivíduos estavam em um veículo de cor prata, circulando em Cantagalo, zona rural do Município, quando foram avistados pelos agentes do Proeis. Os policiais realizaram um cerco aos suspeitos, comunicando o fato à Central de Operações da Guarda Civil.



Nesse local, os elementos abandonaram o veículo e entraram na mata, sendo alcançados e presos pelos policiais envolvidos na ação.



Os suspeitos foram conduzidos até a 128a DP, onde permaneceram presos em flagrante delito no Art. 157 do Código Penal, pelo crime de roubo à mão armada, uma vez que uma arma de fogo foi encontrada com um dos suspeitos.



Com os presos, foram apreendidos uma pistola 9 mm com 9 munições; um celular da marca Motorola; dois anéis de ouro; uma pulseira de ouro e um cordão de ouro.



“O trabalho do Proeis é feito com seriedade e dedicação e continuaremos atuando diariamente para combater todos os tipos de ocorrência na Cidade. A segurança dos cidadãos de nosso Município é prioridade”, destacou o coordenador do Proeis Rio das Ostras, Cosme Moreira.