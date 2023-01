Domingo, 29, a Praia de Costazul recebe o pop rock de Nando Reis, às 21h, no palco principal - Divulgação/Carol Siqueira

Domingo, 29, a Praia de Costazul recebe o pop rock de Nando Reis, às 21h, no palco principalDivulgação/Carol Siqueira

Publicado 26/01/2023 11:43 | Atualizado 26/01/2023 11:46

Rio das Ostras - A cada final de semana o Verão de Rio das Ostras fica ainda melhor. E não será diferente de 26 a 29 de janeiro, com shows, exposição, esporte, atividades de lazer e bem-estar.



SESC VERÃO - O último final de semana foi marcado pela mistura musical de vários gêneros. Dudu Nobre e Roupa Nova levaram milhares de pessoas para o Centro e Costazul. Além disso, artistas locais tocaram no palco da praia para um pôr do sol musical e abriram os principais shows.



Dudu Nobre foi pontual. Às 22h de sábado, dia 21, cantou grandes sucessos e temas de novela e programas de TV. A cantora Cida Garcia, que abriu o show, voltou ao palco para uma participação especial na música “Não deixe o samba morrer”.



Roupa Nova levou o maior público do Sesc Verão a Área de Eventos de Costazul. Relembrou os maiores sucessos dos 42 anos da carreira da banda e levou o público ao delírio quando “trouxe de volta” ao palco, por meio de uma holografia, o vocalista Paulinho, que faleceu em 2020.



SHOWS DESSA SEMANA – Os shows gratuitos começam na quinta-feira, dia 26, no palco montado em frente ao Iate Clube, no Centro, com a Banda Lopine (18h), Don Sepulveda e o show “Beatles Light” (19h) e The Fevers (20h30), lembrando os sucessos de mais de 50 anos de carreira. Esta programação tem o apoio especial da Fundação Rio das Ostras de Cultura.



Na sexta, dia 27, a agitação começa cedo na Praia de Costazul com a apresentação da Banda Riverside às 17h30 e em seguida tem o show da Orquestra Strings & Co e Luana Mallet, no palco do Centro.



A banda Ramona Rox vai esquentar a areia da Praia de Costazul na tarde de sábado, 28, com show às 17h30. A área de Eventos de Costazul (Camping) vai receber o Caminhão Trapézio do Sesc RJ às 20h, com um espetáculo aéreo de dança e circo em uma estrutura metálica de 15 metros de altura e 23 metros de comprimento. E encerrando a noite, o samba de raiz com a voz melodiosa de Tereza Cristina, às 22h.

Domingo, 29, a Praia de Costazul recebe um show de percussão (17h) e o artista local Luan Schuenckel (17h30) com muita alto astral, bem a cara do verão. A banda Km 50 faz o show de abertura no Camping, às 19h30, seguido do pop rock de Nando Reis, às 21h, no palco principal.



ESPORTE – Grandes atletas do esporte nacional estarão presentes em Rio das Ostras dentro da programação do Sesc Verão.

No sábado, 28, às 15h, acontecerá a apresentação das Estrelas do Vôlei, com a presença de Maurício, Giovani, Dante, Lipe, Fabi, Fê Garai, Mari e Paula Pequeno.

O domingo, 29, será dedicado ao futevôlei. Das 9h às 16h, os melhores atletas da Liga Brasileira participarão do Desafio Sesc e às 16h vai rolar a grande final com Águia e Diego Ribas X Ibson e Vitor Real.



EXPOSIÇÃO – A Casa de Cultura Bento Costa Júnior (Rua Bento Costa Júnior, 70 – Centro) vai receber de sexta a domingo, a exposição ‘Brincadeira de Criança’ com 27 obras do artista Ivan Cruz. O horário de visitação gratuita é das 9h às 17h.



DOAÇÃO DE ALIMENTOS – O Programa Mesa Brasil Sesc continua recolhendo alimentos não perecíveis que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social do Município, na entrada do Camping antes dos shows da noite.

Quer ficar por dentro da programação do Sesc Verão, procure na sua loja de Apps o aplicativo ‘Sesc Verão Rio das Ostras’ ou acesse o site

O Programa Mesa Brasil Sesc continua recolhendo alimentos não perecíveis que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social do Município, na entrada do Camping antes dos shows da noite.Quer ficar por dentro da programação do Sesc Verão, procure na sua loja de Apps o aplicativo ‘Sesc Verão Rio das Ostras’ ou acesse o site www.riodasostras.rj.gov.br/verao

O Sesc Verão é uma correalização do Sesc RJ, Prefeitura de Rio das Ostras e o Sindicomércio, com apoio da Inter TV e apoio cultural da Fundação Rio das Ostras de Cultura, SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Shopping Plaza Rio das Ostras, Colégio e Faculdade CNEC, Rio+ Saneamento, Montreal, Unimed Costa do Sol, Farmácia Botica d’Rossi, Alternativa Internet, Mercado Azul, Rio Piscinas Rio das Ostras e Photosfera 360.



FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA



A Fundação Rio das Ostras de Cultura oferece também mais um fim de semana de atividades gratuitas.

O Projeto Pôr do Som, que leva boa música dos artistas locais para bem pertinho do público, tem duas edições esta semana: no sábado, 28, na Praia da Tartaruga e no domingo, 29, na Boca da Barra, sempre a partir das 17h.



E Rocha Leão recebe mais uma edição do Tardinha no Empório, que leva recreação para a garotada no Empório da Estação (rua Henrique Sarzedas, s/nº, na Praça do Trem) no sábado, dia 28, às 14h, com o ‘Palco Azul” de Letícia Perez.