Luan sobe ao palco praia às 17h30, em CostazulDivulgação/Bruno Pirozi

Publicado 25/01/2023 13:44 | Atualizado 25/01/2023 13:47

Rio das Ostras - Já conhecido por sua versatilidade musical, Luan Shuenckel volta ao Sesc Verão com sua banda e apresenta o melhor do rock, pop, axé e soul. Além de tocar suas canções autorais, o cantor, instrumentista e compositor promete colocar a galera para dançar nas areias de Costazul. O show é neste domingo, 29, às 17h30, no palco praia. Às 21h, Nando Reis sobe ao palco do Campping.

“Tô muito feliz em voltar para o Sesc Verão. Desta vez, em Costazul que tem uma energia maravilhosa. Estou preparando um repertório extenso com vários estilos e novas versões de músicas brasileiras e internacionais. E ainda no mesmo dia que meu ídolo Nando Reis vai se apresentar”, disse Luan.

Luan traz canções de Dua Lipa Dire Straits, Jammil, Banda Eva, Tim Maia, entre outros. Quem quiser conhecer o trabalho de Luan Schuenkel pode acessar seu canal no Youtube para assistir seus clipes e shows.