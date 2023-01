Na palestra, os participantes vão conhecer estratégias e ferramentas para atrair, conquistar e manter clientes, visando ao crescimento e a consolidação do negócio - Divulgação

Publicado 20/01/2023 12:25 | Atualizado 20/01/2023 12:26

Rio das Ostras - Os empreendedores que quiserem melhorar a gestão do seu negócio, aumentar suas vendas e atrair novos clientes não podem perder esta oportunidade. O Sebrae Rio das Ostras promove no próximo dia 25 de janeiro, às 19h, a palestra “Como atrair, conquistar e manter clientes”, com a gestora de Projeto de Moda, Indústria e Varejo, Elisandra Weigert. O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/DKkhFE2KSm Na palestra, os participantes vão conhecer estratégias e ferramentas para atrair, conquistar e manter clientes, visando ao crescimento e a consolidação do negócio. Além disso, o conteúdo vai mostrar como entender diferenças entre clientes fiéis e clientes transitórios; rentabilidade que um cliente fiel pode proporcionar para o seu negócio; escala de lealdade de um cliente; e como as novas tecnologias digitais podem contribuir, atrair e fidelizar clientes.Em caso de dúvidas com relação ao evento, a pessoa deve entrar em contato com o Sebrae pelos canais: (22) 2643-2120 / (22) 99609-8465 e regiaodoslagos@sebraerj.com.brFormada em Administração de Empresas com MBAs em Gestão Empresarial e marketing pela Fundação Getúlio Vargas e Inovação Estratégica pela HSM, possui 26 anos de experiência em atendimento ao cliente, vendas e gestão de equipes. Atua há 15 no Sebrae RJ como gestora do Projeto de Moda, Indústria e Varejo.