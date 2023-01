Presente ao evento, Beatryz Magalhães, mulher trans, uma das coordenadoras do Grupo Cores da Vida e participante do Projeto, falou que "o projeto dá a oportunidade de mostrar quem você é pela sua voz" - Divulgação/Gabriel Sales

26/01/2023

Rio das Ostras - Janeiro é o mês da Visibilidade Trans. Embora pessoas transgêneros e travestis tenham conquistado avanços importantes no Brasil, ainda é preciso chamar a atenção para a garantia de direitos, respeito, protagonismo e preservação da saúde e da vida.



Para conscientizar a população em geral sobre o tema e orientar as pessoas trans, a Prefeitura de Rio das Ostras e organizações que lutam pela causa promoveram um evento na quarta, 25, com distribuição de material informativo e de preservativos, apresentações artísticas, atendimento ao público, divulgação de serviços públicos e gratuitos direcionados aos trans, incluindo o Projeto “Um Corpo com Voz”, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio das Ostras.

Homens e mulheres trans participaram do evento. Os representantes das organizações presentes conversaram com o público e orientaram quanto aos serviços disponíveis de acolhimento social e de saúde. O jovem Carlos Alberto Felizardo, de 18 anos, foi ao evento com objetivo de entender mais sobre o tema.



“Quero me informar melhor sobre transexualidade porque é algo que eu tenho pensado sobre há algum tempo”, disse Carlos, que se define como um homem gay. Ele também conheceu mais sobre o trabalho do Centro de Cidadania LGBTI da Baixada Litorânea, ligado ao Governo do Estado, e foi orientado por membros da entidade.



Além do Centro de Cidadania LGBTI, estavam presentes representantes da Comissão da Diversidade e Igualdade Social da 52a Subseção da OAB e das ONGs Cores da Vida e Ostra G Diversidade.

CORPO COM VOZ – Dar visibilidade é também dar voz às pessoas trans e travestis. A Secretaria de Saúde de Rio das Ostras mantém o Projeto “Um Corpo com Voz”, voltado para pessoas trans que desejam adequar sua voz à sua identidade de gênero. O projeto reúne uma equipe multidisciplinar, com formação em fonoaudiologia, psicologia e assistência social.



Presente ao evento, Beatryz Magalhães, mulher trans, uma das coordenadoras do Grupo Cores da Vida e participante do Projeto, falou sobre a importância da iniciativa. “O projeto dá a oportunidade de mostrar quem você é pela sua voz”, explica Beatryz.



Pérola, que também participa do Projeto, completa dizendo que “a adequação da voz é fundamental. Porque a voz é uma forma importante de identificação”, diz.



As atividades do Projeto são realizadas no Ambulatório de Saúde Mental, localizado na Rua Maria Letícia, 45, Centro de Rio das Ostras, e o atendimento acontece às quartas-feiras, das 17h às 21h.



TRANSFOBIA – Combater a transfobia é um dos principais desafios em pauta. Desde 2019, a transfobia é crime no Brasil, mas ainda assim, o País é o que mais mata pessoas trans e travestis em todo o mundo pelo 13° ano consecutivo.



CENTRO DE CIDADANIA LGBTI – A sede do Centro de Cidadania LGBTI da Baixada Litorânea fica localizada em Arraial do Cabo, na Rua José Pinto de Macedo, s/nº, Prainha. No local, esse público conta com atendimento multidisciplinar de assistente social, psicóloga e advogado. O atendimento é realizado de segunda a sexta, de 9h às 17h.



Para mais informações, os interessados podem contatar o Centro pelo e-mail ccbaixadalitoranea.dhrj@gmail.com. Para atendimentos emergenciais, o telefone é (22) 98866-0772.