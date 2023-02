Em Campos dos Goytacazes, foram abordados 224 motoristas e 17% estavam alcoolizados - Divulgação

Em Campos dos Goytacazes, foram abordados 224 motoristas e 17% estavam alcoolizados Divulgação

Publicado 09/02/2023 16:03 | Atualizado 09/02/2023 17:23

Rio das Ostras - As blitzes realizadas, na última sexta (3) e sábado (4), da Operação Lei Seca no estado Rio registraram índices de alcoolemia nas cidades do interior. Rio das Ostras foi o município com maior casos de condutores sob efeito de álcool, sendo 34,9% dos motoristas abordados embriagados.

Em Macaé, a Operação abordou 44 motoristas e 27,3% estavam sob efeito de álcool. Em Campos dos Goytacazes, foram abordados 224 motoristas e 17% estavam alcoolizados.

O superintendente da Lei Seca, coronel Arthur Barbosa, explicou que o índice bem elevado de motoristas flagrados dirigindo sob o efeito do álcool tem a ver com a combinação de sol, final de férias e os blocos pré-carnavalescos, que criam um clima de festa e comemoração:

"É possível se divertir sem colocar vidas em riscos. A Lei Seca orienta a todos que não dirijam se forem beber. Estamos nas ruas e, inclusive, com operações durante o dia", pontuou a autoridade policial.

O secretário de Mobilidade Urbana de Macaé, Jaime Muniz, afirmou que ''a Força Tarefa de Segurança realizada em todo o estado, junto dos programas municipais de blitzes educativas e palestras de educação no trânsito em escolas e empresas têm reduzido os índices de imprudências e crimes nas vias. Mas, que ainda assim é necessário que cada um faça sua parte e respeite as leis''.

''É importante ressaltar a orientação já conhecida pela maioria e seguida por poucos: se for beber, não dirija", disse Jaime, frisando que no Carnaval as ações de fiscalização e orientação no trânsito serão intensificadas em toda a cidade, incluindo a região serrana de Macaé.