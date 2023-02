Atuação da Enel contou com apoio de policiais civis da 128a DP e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) - Divulgação

Publicado 15/02/2023 12:25 | Atualizado 15/02/2023 12:26

Rio das Ostras – A Enel Distribuição Rio encontrou furto de energia em dois estabelecimentos comerciais (um restaurante e uma padaria), além de uma residência de Rio das Ostras -RJ. A operação foi realizada na última quinta-feira (9) por equipes dos núcleos de segurança e perdas da distribuidora e contou com apoio de policiais civis da 128a DP e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).



Após receber denúncias, técnicos da distribuidora foram até os três locais para fazer inspeções. No restaurante, eles encontraram adulteração no medidor de energia. A tampa estava sem os lacres da Enel e os testes demonstraram que o circuito de tensão da fase B havia sido interrompido, com perda parcial no registro de consumo de energia. A irregularidade foi caracterizada como fraude pelos peritos do ICCE. Com isso, a proprietária do restaurante foi presa pelos policiais e deverá permanecer detida até a audiência de custódia.



Na residência, foi constatada ligação direta da rede Enel Rio, sem passar por qualquer aparelho de medição, configurando perda parcial no registro de consumo de energia. A proprietária do imóvel estava no local durante a inspeção e foi presa em flagrante por furto de energia, com liberação após pagamentode fiança. A equipe da concessionária removeu todas as irregularidades e normalizou o fornecimento tanto neste imóvel quanto no restaurante.



Ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede, ocasionando interrupção no fornecimento de energia Divulgação

Na padaria, o fio neutro do aparelho de medição estava interrompido, gerando perda parcial no registro de consumo de energia. As equipes encontraram no local ainda outro equipamento de medição, que também se beneficiava da irregularidade. Além disso, como foi constatado que as duas unidades de consumo estavam sem o fornecimento da Enel em razão de débitos, o local acabou ficando sem energia. O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante, sendo liberado após o pagamento de fiança.



Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.



Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo.

Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazer isso pelosite https://www.enel.com.br/ ou via aplicativo da Enel Rio. Não é necessário se identificar.

Sobre a Enel Distribuição Rio



A Enel Distribuição Rio, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km2. A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.