A animação vai ficar por conta da Orquestra Sambaqui, idealizada pela Fundação Rio das Ostras de Cultura e formada por ex-alunos e ex-professores do Centro de Formação Artística de Dança, Música e Teatro, sob a direção do saxofonista Luiz Felipe Oliveira. - Divulgação/Allexandre Costa

Publicado 16/02/2023 10:08

Rio das Ostras - Está quase tudo pronto para um Carnaval incrível em Rio das Ostras. A programação contará com 19 blocos, que vão desfilar no Centro e em Costazul, além dos quatro dias de matinês e bailes noturnos gratuitos e o CarnaJazz, na Lagoa de Iriry. Todas as secretarias municipais, juntamente com a Fundação Rio das Ostras de Cultura, estão trabalhando no planejamento dos festejos para que tudo aconteça de maneira organizada e segura.



BLOCOS – Os 19 blocos carnavalescos de Rio das Ostras desfilarão no Centro e em Costazul, a partir de sexta-feira, dia 17, até o próximo sábado, 25 de fevereiro. Na Quarta-feira de Cinzas, dia 22, ainda tem animação com o Bloco do Torresmo, a partir das 17h, na Av. Roberto Silveira, em Costazul. O encerramento fica por conta do Bloco Saideira, que desfila na Boca da Barra, na tarde de sábado, 25, às 16h.



MATINÊS – As matinês gratuitas acontecerão nos quatro dias de Carnaval, de sábado a terça-feira, das 17h às 21h, no Camping Costazul. A animação vai ficar por conta da Orquestra Sambaqui, idealizada pela Fundação Rio das Ostras de Cultura e formada por ex-alunos e ex-professores do Centro de Formação Artística de Dança, Música e Teatro, sob a direção do saxofonista Luiz Felipe Oliveira.



Conforme determina a justiça, os salões serão divididos por faixa etária. Não serão permitidos dentro dos salões o consumo de bebidas alcóolicas, qualquer objeto de vidro e spray de espuma.