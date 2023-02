A melhor idade também curtiu muito o Carnaval em Rio das Ostras - Divulgação/Jorge Ronald

A melhor idade também curtiu muito o Carnaval em Rio das OstrasDivulgação/Jorge Ronald

Publicado 24/02/2023 09:36 | Atualizado 24/02/2023 09:37

Rio das Ostras - A programação diversificada da folia em Rio das Ostras agradou o público. Cerca de 50 mil pessoas por dia, entre moradores, visitantes e turistas, curtiram o Carnaval na Cidade com alegria e tranquilidade. Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a taxa de ocupação hoteleira ultrapassou os 90%.

Ao todo foram 19 blocos carnavalescos, que arrastaram os foliões pelas orlas do Centro e de Costazul, ao som de sambas enredos, pagodes e axé. O sucesso foi tanto que o encerramento da festa acontecerá somente no próximo sábado, dia 25, com o Bloco Saideira, na Boca da Barra.

A Área de Eventos de Costazul também reuniu foliões com as tradicionais matinês, cheias de fadas, palhaços, bruxinhas e super-heróis, e a volta dos bailes noturnos, onde a família se divertiu unida.

O CarnaJazz, novo projeto da Prefeitura, já se consolidou pela aprovação do público. Ao todo foram quatro shows em duas tardes na Lagoa de Iriry, que também colocaram os foliões para dançar - só que em ritmo de jazz, blues e música experimental.

A segurança contou com agentes da Guarda Civil Municipal e reforço do efetivo da Polícia Militar, que atuaram nas áreas de maior concentração de pessoas e nas situações de urgência.

A moradora Gabriela Lourenço aprovou a folia. "O Carnaval foi ótimo. Nós curtimos muito a alegria que essa festa traz para a nossa cidade", elogiou.

Segundo dados da Revista Mercado & Eventos, Band UOL e Diário do Rio, Rio das Ostras teve a terceira maior ocupação do Interior do Rio durante o Carnaval, à frente de destinos como Búzios e Cabo Frio. A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aurora Siqueira, acredita que a programação diversificada foi o principal atrativo. "Preparamos uma programação para que toda a família se divertisse, inclusive quem não gosta de samba, com o CarnaJazz. Rio das Ostras já é reconhecida pela qualidade dos eventos que realizamos e acredito que isso tenha motivado os turistas a passar a festa aqui. A Cidade também já estava em um crescente da taxa de ocupação hoteleira desde dezembro do ano passado. Isso é a consolidação de um trabalho que estamos fazendo para atrair o turista", disse.

LIMPEZA – A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca não parou durante o Carnaval para manter a cidade limpa. No período de 17 a 22 de fevereiro, foram recolhidas 779 toneladas de lixo domiciliar e 179 toneladas de resíduos de varrição e entulhos.

SAÚDE - Durante os festejos, de 18 a 22 de fevereiro, a Secretaria de Saúde de Rio das Ostras realizou 853 atendimentos de emergência no Pronto-Socorro e 1367, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas). O Resgate registrou 85 atendimentos.

As equipes de Saúde também estavam de plantão no Hospital Municipal, onde a emergência pediátrica atendeu a 1407 pacientes e a maternidade, 269. Nesse período, também houve 15 atendimentos na neonatologia e 89 internações na Unidade.

A prevenção também entrou na folia. As equipes dos Programas Municipais de Saúde distribuíram 20 mil preservativos, entre camisinhas masculinas e femininas, e 5 mil panfletos informativos incentivando a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis – ISTs.