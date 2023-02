Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Pela primeira vez no carnaval do município de Rio das Ostras (RJ), a Unidos da Terrapleno colocou, neste sábado (18), seu bloco, que foi criado este ano, na avenida. Composto por funcionários da empresa, teve sua concentração na Av. Governador Roberto da Silveira seguindo em direção à orla de CostAzul exatamente às 8 horas da manhã.

O bloco, que em sua estreia marcou a abertura do carnaval da cidade, teve direito a trio elétrico e colaboradores dançarinos animando os foliões de cima do trio. Com abadás e adereços de carnaval, membros da empresa levaram animação e muita música para a orla e prometeram que 2023 será o primeiro de muitos anos de folia entre os funcionários e a população.