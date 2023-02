Os pontos positivos destacados pelos entrevistados foram as praias e belezas naturais e a programação do Carnaval - blocos, matinês e bailes noturnos - Divulgação/Jorge Ronald

Os pontos positivos destacados pelos entrevistados foram as praias e belezas naturais e a programação do Carnaval - blocos, matinês e bailes noturnosDivulgação/Jorge Ronald

Publicado 24/02/2023 09:42 | Atualizado 24/02/2023 09:50

Rio das Ostras - O corpo técnico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras realizou uma pesquisa para identificar o perfil do turista que escolheu a Cidade para passar o Carnaval e o impacto econômico da folia. A consolidação dos dados apontou que a festa injetou R$16 milhões na economia do Município.



"Estamos fazendo um monitoramento dos nossos eventos para ratificar a importância deles para a economia do Município. Quando chegamos a um impacto econômico de R$16 milhões em poucos dias, significa que todos os segmentos são beneficiados, desde a rede hoteleira até os ambulantes", explicou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aurora Siqueira.



De sábado a terça-feira de Carnaval, 18 a 21 de fevereiro, foram ouvidas 400 pessoas, nos pontos de maior concentração de turistas. O público do evento é essencialmente feminino (67,3%), com idade entre 36 a 45 anos, casadas (53,3%), e vindas principalmente do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e Região Serrana. A maioria dos entrevistados (96,9%) pretende voltar a Rio das Ostras.



Os pontos positivos destacados pelos entrevistados foram as praias e belezas naturais e a programação do Carnaval - blocos, matinês e bailes noturno